Monaco : Un concert de 50 Cent pour fêter « une saison historique »

Dans : Monaco, Ligue 1.

A quelques heures du match contre Saint-Etienne, qui pourrait lui permettre de remporter officiellement le titre de champion de France, l'AS Monaco a annoncé que 50 Cent allait donner un concert dimanche à 18 heures sur la place du Palais. Mais pour assister à cet événement, il faudra montrer patte blanche comme le précise le club monégasque.

« Pour saluer les performances de l'AS Monaco cette saison, la star américaine viendra fêter les excellents résultats des coéquipiers de Falcao ce dimanche sur la place du Palais en Principauté. Les joueurs et le staff de l'AS Monaco seront présents ce dimanche pour assister au concert privé de la star Américaine, 50 Cent. Réservé aux abonnés et aux résidents monégasques, l’entrée sera GRATUITE sur présentation d’un billet ou e-ticket et d’une carte d’identité. Chaque abonné et résidents pourront retirer dès ce mercredi au guichet du stade Louis-II à partir de 15h, puis de 10h à 18h jeudi, vendredi et samedi. 3 places maximum pourront être retirées pour l’évènement, dans la limite des places disponibles. A partir de ce jeudi, les inscriptions en ligne seront ouvertes sur le site officiel du club », précise l’AS Monaco.