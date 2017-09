Monaco : Tielemans, un buteur avec de gros regrets

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Auteur du but égalisateur de l'AS Monaco ce mercredi soir à Leipzig pour ses débuts en Ligue des champions sous le maillot des champions de France, Youri Tielemans a quand même de gros regrets, le joueur belge étant persuadé qu'il y avait mieux à faire.

« Au vu des occasions qu'on s'est procurés, on aurait pu mettre un second but. On savait qu'en contre, ils laissaient beaucoup d'espaces derrière qu'on aurait pu mieux exploiter sur certaines actions. On sait aussi qu'un nul à l’extérieur n'est jamais perdu, on verra pour la suite. C'était un match très physique, on le savait, on l'a travaillé à l'entraînement, ça n'a pas trop mal fonctionné. On doit évidemment encore travailler nos automatismes, mais ça va venir. L'entraîneur m'avait parlé avant le match, m'avait expliqué comment me positionner, les lignes de courses que je devais faire. Dans les phases de possession, il m'avait demandé de venir un peu plus vers le ballon. Aujourd'hui, là-dessus ça m'a plutôt bien réussi, à moi de faire en sorte que ça continue comme ça », expliquait, au micro de Canal+, le joueur arrivé à l'AS Monaco lors du dernier mercato.