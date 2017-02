Monaco : Pierre Ménès acquiesce, le « monstre » Mbappé est né

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi soir, malgré la défaite de son AS Monaco à Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des Champions (5-3), Kylian Mbappé est entré dans l'histoire du football français. En effet, en marquant son premier but sur la scène européenne (le 1-2 à la 40e), l'attaquant de 18 ans et deux mois est devenu le plus jeune buteur français de l'histoire de la coupe aux grandes oreilles... derrière Karim Benzema (17 ans et 11 mois). Une performance qui réjouit Pierre Ménès. « Mbappe, c'est monstrueux », a simplement lancé le journaliste sur son compte Twitter durant la rencontre. Difficile de dire le contraire...