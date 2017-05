Monaco : Nike sort une édition limitée pour le probable titre !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dans un communiqué, Nike a annoncé mercredi matin qu'à l'occasion de la rencontre Monaco-ASSE qui sera probablement celle du titre pour le club de la Principauté, plusieurs joueurs monégasques joueront avec des chaussures spécialement réalisées à cette occasion. Ainsi Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Tiémoué Bakayoko et Danijel Subasic porteront ces Nike, également en vente sur le site internet de la firme américaine. Evoquant ces Hypervenom 3 rouge et blanche gravée du sceau 2017, Kylian Mbappé se réjouit de pouvoir les porter pour un match si spécial. « C’est ce genre de détail qui nous donne confiance et nous pousse à faire de notre mieux pendant chaque seconde d'un jeu. Avec les couleurs de Monaco de la tête au pied, j’espère qu’on décrochera le titre ce soir à la maison », a confié l'attaquant international, élu meilleur espoir de Ligue 1.