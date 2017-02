Monaco : MU, City, Barça... Fabinho a sa préférence

Dans : Monaco, Mercato, Premier League, Liga.

Annoncé dans le viseur de Manchester United lors du dernier mercato estival, Fabinho a pourtant affiché une toute autre préférence s'il venait à quitter l'AS Monaco lors des prochains mois.

Très bon cette saison avec Monaco, Fabinho attire la convoitise de tous les plus grands club européens. Arrivé de Rio Ave en 2013 avant d'être transféré deux ans plus tard pour 6 ME, le Brésilien impressionne dans l'entrejeu alors qu'il est latéral droit de formation. Par conséquent, sa valeur marchande explose. Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2021, son départ du club de la Principauté semble donc inéluctable. Et ce n'est pas la nouvelle sortie médiatique de son père, Joao, qui prouvera le contraire, lui qui révèle que plusieurs cadors européens sont déjà venus aux renseignements...

« On a discuté avec Manchester City, Manchester United, Arsenal… On a même été sollicité par le Barça, mais ce n’est pas allé plus loin. On aime bien Manchester United et le travail de Mourinho, mais on a un petit faible pour City », a avoué, dans J+1, le père de Fabinho, qui préférerait donc rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola plutôt que le Barça ou le Manchester United de Mourinho.