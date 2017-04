Monaco : Messi, Cristiano Ronaldo ? De la gnognote à côté de Mbappé

Dans : Monaco, Foot Europeen, Liga.

Révélation de la saison au sein de la planète football, Kylian Mbappé dispose tout simplement des meilleures statistiques offensives d'Europe.

Passé de la CFA à l'équipe de France en l'espace de sept mois grâce à ses très bonnes prestations sous le maillot de l'AS Monaco, Kylian Mbappé continue d'impressionner. Avec ses dernières grandes performances, et notamment son récent doublé contre le Borussia Dortmund en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), le jeune attaquant de 18 ans est même devenu le footballeur le plus productif des cinq grands championnats européens.

Décisif toutes les 63 minutes en L1 et en Ligue des Champions, avec seize buts et cinq passes décisives en 1 339 minutes de jeu, le prodige monégasque devance, si l'on excepte les penalties, Lionel Messi (Barça), qui est décisif toutes les 68 minutes. Derrière, on retrouve Mertens (Naples) et Suarez (Suarez), qui surfent entre 70 et 80 minutes. Et mieux encore, en prenant en compte ce classement, on s'aperçoit que Mbappe explose complètement le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, qui n'est décisif dans le jeu que toutes les 100 minutes. Le phénomène Mbappe, c'est ça !