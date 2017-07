Monaco : Mendy annonce qu'il va rejoindre Man City aux USA !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Cette fois, il ne s'agit plus d'une rumeur mais d'un fait avéré. Benjamin Mendy quitte Monaco et va très certainement s'engager rapidement avec Manchester City. Ce dimanche matin, le défenseur international de l'ASM a annoncé via Twitter qu'il embarquait à bord d'un vol à destination de Los Angeles, où les Citizens sont actuellement en tournée nord-américaine. Et Benjamin Mendy a illustré son message avec une abeille, symbole de la ville de Manchester.