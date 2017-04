Monaco : Mbappé plaide coupable mais s'en souviendra

Dans : Monaco, Coupe de la Ligue, Coupe, PSG.

Après quelques semaines folles, et une première titularisation mardi dernier avec l'équipe de France contre l'Espagne, Kylian Mbappé était attendu au tournant lors de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Et force est de constater que le jeune attaquant de l'AS Monaco est passé au travers de son match, comme la plupart de ses coéquipiers. Mais, fidèle à ses habitudes, Kylian Mbappé ne s'est pas caché et au moment d'analyser sa performance il a assumé ses responsabilités.

Car pour le prodige monégasque, la leçon prise face au Paris Saint-Germain sera utile. « Maintenant, je n’arrive plus incognito. Je suis attendu sur ce genre de matchs. Ça me permet de mesurer tout ce que je dois encore améliorer. Je n’ai pas été à la hauteur de l’événement. J’ai raté un grand nombre de choses et je n’ai pas su aider mon équipe à relever la tête. Quand votre équipe est en difficulté, il faut se comporter en leader technique et aujourd’hui je ne l’ai pas été. Ça va m’apprendre. Si on a la chance de jouer une autre finale, j’essaierai de montrer un meilleur visage », a confié Kylian Mbappé, histoire de rassurer ses nombreux supporters.