Monaco : Mbappé exige 1ME par mois pour prolonger !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Kylian Mbappé sera titulaire ce samedi lors du Trophée des champions qui opposera l'AS Monaco au Paris SG. Mais l'actualité de l'attaquant tricolore est encore tournée vers le mercato, après une semaine très chaude, un accord ayant été évoqué entre le club de la Principauté et le Real Madrid pour 180ME. Même si les dirigeants monégasques ont fermement nié une telle entente avec les Merengue pour Kylian Mbappé, pour l'instant ce dernier n'a toujours pas prolongé avec Monaco.

Et ce samedi, Le Parisien affirme que si pour l'instant les négociations pour une prolongation du contrat de Kylian Mbappé n'ont pas abouti c'est que ce dernier se montre très très gourmand sur le plan du salaire. « L’attaquant des Bleus demande à bénéficier du salaire net d’impôts le plus élevé du club, devant Radamel Falcao. Or, le Colombien ne paye pas d’impôts sur le revenu, compte tenu des avantages fiscaux réservés sur le Rocher aux étrangers. Cette demande du clan Mbappé impliquerait donc un salaire brut pharaonique à la hauteur des plus gros salaires du PSG (supérieur au million d’euros brut) », explique le quotidien, qui affirme que l'AS Monaco pourrait éventuellement utiliser cet argument d'un salaire trop élevé pour finalement accepter une offre venue de l'étranger et à hauteur des 180ME que le club réclame. Le feuilleton Mbappé est probablement loin d'être terminé.