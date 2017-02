Monaco : Mbappé, Boschilia, City, L1... Jardim se confie

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Metz (5-0) : « On a fait un bon match. La première mi-temps a été bien maîtrisée, avec un bon jeu. En deuxième, avec le 3-0, la gestion était obligatoire car la fatigue est présente sachant que Monaco est l'équipe qui joue le plus en Europe. J’ai félicité Mbappé pour ses trois buts et tout son travail autant défensif qu’offensif. La blessure de Boschilia ? C'est la chose la plus difficile de la soirée. J'aurais préféré une victoire 1-0 et la non-blessure de Gabriel. C’est peut-être une blessure grave. Je crois que ce sont les ligaments. Peut-être que sa saison est terminée. On va attendre les examens. On perd un joueur important... L'équipe doit maintenant bien récupérer. Deux jours de repos, puis préparation pour le match contre Bastia. City ?On verra après le week-end prochain. J'ai dit aux joueurs : la meilleure manière de préparer la Ligue des Champions, c'est de gagner. La L1 ? On garde trois points d'avance sur Paris. Les choses continuent. Le titre va se jouer en avril et mai, avec trois équipes plus Lyon ».