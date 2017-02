Monaco : Lizarazu s’inquiète pour la santé mentale des défenseurs

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Du spectacle, des rebondissements, des buts… Ce match de Ligue des Champions entre Manchester City et l’AS Monaco (5-3) avait tout pour enchanter les spectateurs.

Même les joueurs ont dû apprécier cette partie animée, du moins en ce qui concerne les attaquants. Car de leur côté, les défenseurs ont vécu un véritable cauchemar pendant plus de 90 minutes. En tant qu’ancien latéral gauche, Bixente Lizarazu n’en serait pas sorti indemne.

« Le scénario impossible, l’émotion, je crois qu’il y a vraiment que le sport pour procurer ce genre de choses-là. Alors bien sûr il y a eu un déséquilibre total, les attaques ont totalement dominé les défenses. Moi, si je suis défenseur après un match comme ça je suis en dépression, je pars en maison de repos, a lâché le consultant de RTL. Il faudra beaucoup s’entraîner mais ce qui a rendu ce match totalement fou, huit buts dans un match de très haut niveau entre deux grandes équipes, c’est extrêmement rare. »

Les regrets de l’ASM

« Maintenant on peut avoir des regrets évidemment puisque, Monaco menait 3-2 à un moment du match et il restait quasiment 15 minutes et puis, ils se retrouvent maintenant avec deux buts d’écart donc il va falloir aller les mettre, ces deux buts d’écart contre City. Et puis, City était perdue dans le match à un moment donné, sifflée par son public et là c’est vrai qu’au match retour, ils vont venir avec d’autres dispositions mentales », a prévenu Lizarazu, qui aurait préféré voir les Citizens débarquer à Louis-II en plein doute.