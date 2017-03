Monaco : Lemar a tranché, Dortmund est un bon tirage

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Lemar, milieu de Monaco, qui jouera le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des Champions : « On va dire que c'est un bon tirage. On sait que ça va être difficile et compliqué. Dortmund est une grosse équipe au niveau européen. C'est fort sur la scène européenne. Elle a l'habitude de jouer ces matches. On va se focaliser sur nous-mêmes. J'espère que ce sera un beau match ».