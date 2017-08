Monaco : Jemerson s'en fout de n'intéresser personne au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

L'effectif de l'AS Monaco a pris des sacrés coups de serpette depuis le début du mercato et cela pourrait durer jusqu'au 31 août si l'on en croit les rumeurs qui font de Fabinho et Kylian Mbappé de futurs joueurs du PSG. Mais au sein de l'effectif monégasque, un joueur international brésilien ne semble pour l'instant pas avoir fait l'objet de la moindre offre, il s'agit de Jemerson.

Là où certains pourraient se vexer, le défenseur de l'AS Monaco vit cela en toute sérénité, se sentant très bien à Monaco et ne s'offusquant pas de ce désintérêt d'autres clubs alors que ses coéquipiers sont contactés de partout. « Pourquoi je n’ai pas été convoité par des grands clubs ? Franchement, je n’y ai pas pensé. Je veux faire du mieux possible ici, sans me dire : “Après, j’espère aller dans telle ou telle équipe”. Celui qui se laisse perturber par ça n’a rien compris (…) Je n’ai pas demandé s’il y avait eu des approches. Je suis là, je suis heureux ici, j’essaie de bien travailler », a confié, dans L’Equipe, Jemerson, qui s’est fixé comme seul et unique objectif de conserver le titre de champion de France gagné la saison passée avec Monaco.