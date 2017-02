Monaco : Jardim s'est régalé à Guingamp

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire à Guingamp (1-2) : « Je crois que les joueurs ont fait un très gros match et je suis heureux de ça. Nous l'avons bien maîtrisé, nous avons bien lu les points forts de l'adversaire : le jeu direct, les transitions. On a monté la ligne défensive et ça nous a aidé. On a gagné les duels et su garder le ballon quand il le fallait. C'était très important après le match de Ligue des Champions de rester concentré avec un match comme ça avec beaucoup de duels, et de deuxièmes ballons. Avec Falcao et Fabinho, nous avons la chance d'avoir deux bons tireurs de penalty. Maintenant, il faut récupérer et préparer le match face à l'OM en Coupe de France ».