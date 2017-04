Monaco : Jardim explique pourquoi Mbappé est si fort

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Toulouse (3-1) : « L'AS Monaco a fait un gros match. En première mi-temps, Toulouse était très costaud, notamment dans la récupération. En deuxième période, ils ont un peu lâché. Pas nous. C’est un gros match collectif. Mbappé ? Il est dans un bon moment. Il a moins joué en début de saison, il n’a pas la même fatigue que les autres. Moutinho ? Il a fait un gros match. On a besoin de lui pour ce dernier mois. Dirar ? C'est un mec avec une attitude formidable. Il est aussi bon derrière ou au milieu. Bakayoko ? Il s’est cassé le nez hier. On va attendre 2-3 jours pour décider avant le match contre la Juve. Pour le record de points en L1, on verra, mais l’important pour moi c’est d’aller au bout ».