Monaco : Falcao accusé de 5,6ME de fraude fiscale en Espagne

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Liga.

C'est le très sérieux quotidien espagnol El Mundo qui l'annonce ce mardi, un procureur de Madrid a déposé le 18 avril dernier une plainte contre Falcao, accusé d'avoir fraudé le fisc à hauteur de 5,6ME en 2012 et 2013.

Alors qu'il évoluait encore à l'Atlético Madrid, l'attaquant colombien aurait dissimulé une partie de ses revenus en utilisant une structure basée aux Iles Vierges, à Panama et en Irlande. De plus, Falcao aurait transféré son domicile fiscal à Monaco avant même son transfert à l'ASM afin de ne pas payer ses impôts en Espagne en 2012. El Tigre aurait donc fraudé précisément pour 822.000 euros en 2012 et 4,8ME en 2013. Fabio Coentrao serait également cité dans cette affaire, les deux joueurs étant membres de l'écurie de Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo.