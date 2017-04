Monaco : Lemar, Bernardo Silva, la Juventus lance l'intox

Dans : Monaco, Serie A, Mercato, Ligue des Champions.

Futur adversaire de l'AS Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions, la Juventus a des vues sur deux attaquants monégasques... Étonnant non ?



De retour dans le dernier carré européen, treize ans après le fabuleux parcours de l'ASM version 2004, Monaco retrouvera la Juventus, qui vient de se défaire du Barça en quart de finale. Si cette demi-finale contre la meilleure défense de C1 sera très compliquée pour le club de la Principauté, avec le match retour à Turin, l'intox a déjà commencé entre les deux clubs, et notamment du côté de l'Italie, spécialiste en la matière...

En effet, selon Tuttosport, le club turinois envisagerait de passer à l'action pour tenter de recruter le Portugais Bernardo Silva, mais aussi et surtout le Français Thomas Lemar. Très bons cette saison sous le maillot rouge et blanc, les deux ailiers sont donc sous le feu des projecteurs chez le leader de Serie A. Et leurs prestations européennes face à la Juve en mai seront donc particulièrement décortiquées par Beppe Marotta et Fabio Paratici, les dirigeants de la Vieille Dame, qui savent donc comment s'y prendre pour mettre secrètement la pression sur son adversaire français...