Monaco : Boschilia absent six mois !

Dans : Monaco, Ligue 1.

A deux jours du déplacement qu'effectuera l'AS Monaco à Bastia, Leonardo Jardim était en conférence de presse. Et l'entraîneur de l'ASM n'avait pas que des bonne nouvelles à annoncer. En effet, Jardim a indiqué que Gabriel Boschilia, gravement blessé au genou lors de la rencontre face à Metz, avait été opéré. Et le coach portugais de l'AS a précisé que son milieu argentin serait absent 6 mois. Autrement dit, Boschilia ratera toute la fin de l'actuelle saison et le début de la prochaine, ce qui est un vrai coup dur pour le leader de Ligue 1.