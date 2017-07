Monaco : Arsenal se casse les dents pour Lemar

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Pisté par plusieurs clubs européens durant ce mercato, et notamment par Arsenal, Thomas Lemar pourrait rester à Monaco cet été, c'est en tout cas la volonté de l'ASM.

Suite à une saison fabuleuse, et un titre de Champion de France au bout du compte, le club de la Principauté vit un marché compliqué. Bougé dans tous les sens, Monaco a notamment laissé partir Bernardo Silva à City pour 50 ME et Bakayoko à Chelsea pour 45 ME. Et ce n'est pas fini puisque le prochain partant devrait être Benjamin Mendy, qui semble tout proche de Man City. Mais après le probable départ de son latéral gauche, l'ASM voudra stopper l'hémorragie. Si le dossier de Kylian Mbappe, courtisé par le PSG et le Real Madrid, est prioritaire car le club monégasque veut absolument le garder dans son effectif la saison prochaine, celui de Thomas Lemar l'est tout autant.

Très bon la saison dernière, le milieu gauche figure sur les tablettes d'Arsenal cet été. Les Gunners ont même fait plusieurs offres, toutes refusées par le club du Rocher. Par conséquent, et voyant qu'un accord avec Monaco est pratiquement impossible, Arsenal lâche petit à petit l'affaire, selon la BBC. Malgré sa volonté farouche de recruter l'international français pour le faire jouer aux côtés de son compatriote Alexandre Lacazette, le club de Wenger bute donc sur l’aplomb de l'ASM... Preuve que Monaco ne veut pas se laisser complètement piller cet été.