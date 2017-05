Mercato : Vendre ou pas Mbappé, Giuly conseille Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Devenu en l'espace de quelques mois l'une des stars du football européen, Kylian Mbappé suscite l'intérêt des plus grands clubs, et son prix est désormais supérieur à 100ME. Certains sont même persuadés que l'attaquant de l'AS Monaco peut battre dès le prochain mercato le record du footballeur le plus cher du monde détenu depuis un an par Paul Pogba. Evoquant le situation de Kylian Mbappé, Ludovic Giuly admet être subjugué par les qualités de l'attaquant international, mais il souhaite que ce dernier reste un an de plus à Monaco pour confirmer son énorme potentiel avant de signer ailleurs.

« Kylian Mbappé est en train d'éclore. Il marque des buts, il va vite, il voit bien. Il faut lui laisser encore une année à Monaco pour voir s'il continue à grandir. S'il a encore les mêmes stats, alors il pourra partir où il veut car ce sera un grand joueur », a confié, sur L’Equipe TV, l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui sera bien évidemment à Louis II ce mercredi soir pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre le club de la Principauté et la Juventus.