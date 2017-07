Mercato : Monaco prêt à poser 25 ME sur un crack de Serie A

Dans : Monaco, Serie A, Mercato, Premier League.

Si Thomas Lemar venait à quitter la Principauté au cours du mercato estival, l'AS Monaco pourrait réactiver la piste menant à Keita Baldé (Lazio Rome).

Après une saison fantastique, Monaco est pillé de toutes parts cet été. Si Bernardo Silva a déjà quitté le navire pour rejoindre Man City, Mendy devrait bientôt l'imiter, sachant que le latéral gauche a donné son accord pour aller chez les Citizens, tout comme Bakayoko, qui est tout proche de Chelsea, et Fabinho, qui s'approche du PSG, l'ASM pourrait aussi perdre Thomas Lemar. Courtisé par Arsenal, qui a vu sa première offre de 30 ME rejetée par Monaco, l'ailier gauche a des chances de rejoindre la Premier League cet été. Par conséquent, le club de la Principauté est obligé de prévoir ce possible départ en travaillant sur son potentiel remplaçant. Et celui-ci pourrait bien être Keita Baldé.

Déjà pisté l'été dernier par l'ASM, qui était même passé à l'action avec une offre de 20 ME, l'attaquant de la Lazio Rome est toujours dans le viseur monégasque. Selon Il Tempo, le club du Rocher pourrait bien débourser les 25 ME demandés par les Biancocelesti pour s'attacher les services du joueur de 22 ans. Auteur de 16 buts en 31 matchs de Serie A la saison dernière, l'international sénégalais veut quitter la Lazio à un an de la fin de son contrat. Et sachant qu'il ambitionne de jouer la prochaine Ligue des Champions, le projet de l'ASM pourrait parfaitement lui convenir...