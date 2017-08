Mercato : Monaco aurait payé 1ME pour un jeune parisien de 14 ans

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, PSG, OL.

Hannibal Mejbri n’a beau avoir que 14 ans, il était ciblé par de très nombreux clubs européens, Manchester City et United, le Barça, Arsenal, mais également français avec le PSG et l’OL. Mais c’est finalement à l’AS Monaco que ce jeune footballeur du Paris FC s’est engagé pour un contrat d’aspirant professionnel. Et selon Le Parisien, le club de la principauté a versé 1ME aux parents d’Hannibal Mejbri, qui résident dans la capitale, pour les convaincre.

Cependant, le père du jeune football monégasque affirme ne pas avoir fait de cette signature une histoire d’argent. « Je ne confirme pas cette somme. On n'en a jamais fait une question d'argent. Si on avait voulu faire de la surenchère, on aurait pu toucher beaucoup plus que les sommes évoquées (…) Au final, on a dû trancher entre Monaco et les deux Manchester. Arsenal ne montrait plus le même intérêt qu'au début. La décision a été collégiale, familiale. Monaco s'est aligné financièrement sur les clubs anglais. C'est un club prestigieux et formateur. Hannibal a toujours bien aimé Monaco. En plus là-bas, il va retrouver plusieurs camarades qu'il a côtoyés en région parisienne », a confié Lofti Mebjri, qui avec son épouse a prévu de s’installer dans la région monégasque afin de ne pas laisser le fiston tout seul.