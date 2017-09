Mercato : Monaco a refusé 100 ME pour Lemar, Vasilyev s'explique

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Après sa magnifique saison dernière, l'AS Monaco a parfaitement su faire fructifier son titre de Champion de France lors du mercato d'été. Sans pour autant actionner tous les leviers...

En récoltant la modique somme de 177,5 millions d’euros, grâce notamment aux ventes de Bakayoko à Chelsea (40 ME), de Bernardo Silva (50 ME) et de Mendy (57 ME) à Man City, auxquelles il faut ajouter le prêt avec option d'achat de 180 ME de Mbappé au PSG, le club de la Principauté a considérablement renfloué ses caisses cet été, malgré 102 ME de dépenses. Mais Monaco aurait pu faire encore mieux puisqu'en fin de mercato, Thomas Lemar a failli partir pour 100 ME du côté de la Premier League. En vain. Le milieu offensif de 21 ans est finalement resté sur le Rocher, à la demande de Vadim Vasilyev, qui a d'abord pensé à l’équilibre collectif de son équipe.

« Le mercato de Lemar ? Cela n’a pas été facile. Il voulait aller à Arsenal ou à Liverpool, mais nous avons eu des discussions et nous avons pris une décision commune afin qu’il reste ici. C’est un joueur très important pour nous. Nous ne pouvions pas le vendre. Cela aurait affecté l’équipe », a expliqué, sur ITAR TASS, le vice-président de Monaco, qui avoue donc que la vente de Lemar aurait été celle de trop. À voir si cela se valide sur le terrain, mais vu ses dernières performances en équipe de France, Lemar semble bel et bien reparti sur les mêmes bases que la saison dernière...