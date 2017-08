Mercato : Mbappé sème un gros trouble avec un message énigmatique !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, PSG.

La situation de Kylian Mbappé suscite de très nombreuses interrogations, d'autant plus qu'on a compris dimanche que les dirigeants de l'AS Monaco n'étaient pas décidés à faire des cadeaux à leur jeune attaquant vedette. Alors qu'il se dit qu'il avait annoncé à ses coéquipiers sa volonté très ferme de rejoindre le Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato estival, Kylian Mbappé a jeté le trouble via un message posté ce lundi après-midi sur Twitter. Sans même un mot, l'international tricolore a placé un V de la victoire à côté du drapeau de Monaco.

Et à priori ce tweet ne concerne pas le résultat du club de la Principauté dimanche contre Dijon. En effet, Kylian Mbappé avait déjà félicité ses coéquipiers dans la foulée de la rencontre qu'il avait suivie depuis le banc de touche où Leonardo Jardim l'avait placé à la demande des dirigeants russe de l'ASM. Aussitôt ce message posté sur Twitter, la machine s'est emballée et ce message a été interprété comme étant un possible épilogue au feuilleton Mbappé et une prolongation à venir. Ou pas...