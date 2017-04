Mercato : L'aveu très embêtant de Wenger sur Mbappé

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Si Arsène Wenger souhaite recruter le Monégasque Kylian Mbappé l'été prochain, l'entraîneur d'Arsenal avoue cependant que son club n'a déjà plus les moyens de l'acheter...

Une nouvelle fois décisif samedi lors de la victoire de Monaco contre Toulouse (3-1), Kylian Mbappé continue d’impressionner. Auteur de 22 buts lors de ses 20 dernières titularisations sous le maillot monégasque, l'attaquant français fait monter la sauce en cette fin de saison. Une bonne (ou mauvaise) nouvelle à l'approche du mercato. Courtisé par tous les plus grands clubs européens, le joueur de 18 ans est d'ores et déjà hors d'atteinte pour de nombreuses formations, sachant que sa valeur tourne autour des 100 millions d'euros. Et c'est le cas d'Arsenal, qui est intéressé par le profil de Mbappé, mais qui n'a plus les moyens de le recruter, comme l'avoue Arsène Wenger.

« Mbappé, toute l'Europe est déjà dessus. Il a fait 20 matchs. Parce que tout se sait instantanément. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre vos meilleurs joueurs. Non seulement dans notre situation il ne faut pas les perdre, mais il faut en trouver et en amener. Évidemment, ce serait hypocrite et menteur de vous dire que nous ne le suivons pas. Mais il est déjà dans la catégorie de clubs qui ont encore plus de potentiel financier que nous », a déclaré, sur SFR Sport 1, le manager d'Arsenal, qui tire donc un trait sur son rêve d'attirer la pépite Mbappé dans ses filets. Si même les Anglais lâchent prise, malgré leurs moyens colossaux, ça sent bon pour l'ASM !