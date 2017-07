Mercato : L'accord Real Madrid-Monaco pour Mbappé confirmé à 200ME !

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Mardi, l'AS Monaco a démenti avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Mais L'Equipe confirme ce mercredi l'information de Marca et affirme que l'offre serait même de 180ME plus 20ME de bonus.

Si le dossier Neymar agite cette période du mercato, celui de Kylian Mbappé va probablement s'y ajouter. En effet, Monaco et le Real Madrid semblent réellement avoir trouvé un accord concernant le jeune attaquant français, lequel pourrait rejoindre cet été les Merengue. Le quotidien sportif précise que contrairement à ce qui était évoqué lorsque la piste PSG a été dévoilée, les dirigeants de Monaco n'ont pas proposé à ce jour de prolongation de contrat à Mbappé, laissant Manchester City et le Real Madrid se battre à distance.

Si les Citizens se sont alignés sur l'offre initiale du Real Madrid, à hauteur de 180ME, le club entraîné par Zinedine Zidane a mis 20ME de bonus en plus sur la table afin d'atteindre la somme colossale de 200ME. Kylian Mbappé, qui était plutôt favorable à rester une saison de plus en Principauté, semble désormais avoir changé d'avis, estimant que l'AS Monaco n'avait pas vraiment décidé de conserver ses meilleurs joueurs durant cet été, ce qui était son exigence numéro 1. Autrement dit, les chances de voir la nouvelle star du football français rester une année de plus dans notre Ligue 1 sont désormais bien maigres.