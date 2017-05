Mercato : Falcao l'officialise, il veut rester à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Radamel Falcao s'apprête à remporter son premier titre en France, celui de Ligue 1, et l'attaquant colombien peut encore rêver de décrocher le Graal, à savoir la Ligue des champions, tout cela sous le maillot de Monaco. Et franchement, ils devaient être rares ceux qui au dernier jour du mercato 2014 croyaient que cela serait possible, Falcao quittant l'AS Monaco pour rejoindre Manchester United après une séquence incroyable filmée en direct depuis le stade Louis II. Mais après un double échec à Manchester et à Chelsea, El Tigre est revenu en Principauté l'été dernier, et il a retrouvé, comme par miracle, toutes ses qualités.

Alors, à désormais un an de la fin de son contrat avec Monaco, et tandis que des rumeurs l'envoient en Chine, Radamel Falcao a tenu à mettre les choses au point concernant son avenir. Si les dirigeants de l'AS Monaco lui font une offre convenable, alors l'attaquant colombien prolongera sans problème son engagement en Principauté. « Tout ça dépend de Vadim et de M. Rybolovlev. Moi, je me sens très bien, on est heureux et les résultats sont bons. Après, tout dépendra des objectifs du club. L'idéal, ce serait de prendre une décision qui convienne aux deux parties. Si Monaco garde l'objectif de gagner des titres en France et en Europe - et c'est pour ça que je suis venu -, je serai ravi de rester. Si j’aimerais prolonger à Monaco ? Bien sûr que j'aimerais (…) J’ai refusé deux fois de signer en Chine quand j'étais en Angleterre, et une fois ici en janvier. Cette saison, j'étais convaincu qu'en ayant du temps de jeu, j'allais retrouver mon niveau et montrer toutes mes capacités. On fait une saison de rêve, on n'est pas loin de gagner des titres et je crois que j'ai fait le bon choix. La Chine, ç'aurait été difficile, même si c'est un Championnat de qualité avec beaucoup de grands joueurs qui pourraient évoluer n'importe où en Europe », a confié, dans L’Equipe, Radamel Falcao. La balle, ou plutôt le ballon, est désormais dans le camp des dirigeants monégasques.