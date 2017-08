Mercato : Fabinho se voit déjà au PSG et ne s'en cache pas

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

Si pour l'instant les regards sont plutôt tournés vers Kylian Mbappé, il y a un autre joueur de l'AS Monaco qui semble lui aussi vouloir rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, Fabinho a décidé que son avenir de footballeur passait par un transfert, lors de ce mercato, vers le club de la capitale. Et s'il n'a pas cité dans la presse le nom du PSG, il a clairement fait savoir après la victoire de l'ASM à Dijon que « les dirigeants monégasques savaient sa volonté ». Autrement dit, Fabinho attend désormais que les deux clubs s'entendent d'ici le 31 août.

Et ce mardi, se confiant à RMC, une journaliste d'Esporte Interativo, citant des sources proches de Fabinho, affirme que ce dernier a non seulement ouvertement choisi le Paris Saint-Germain, mais qu'il est même très confiant quant à une fin heureuse dans ce feuilleton. « J’ai parlé avec l’entourage de Fabinho. Il a très envie de venir et il est optimiste en ce moment sur sa venue à Paris », a expliqué Isabela Pagliari. Visiblement, Nasser Al-Khelaifi et Vadim Vasilyev vont avoir beaucoup de choses à se dire dans les deux prochaines semaines.