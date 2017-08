Mercato : Fabinho prêt à boycotter Monaco-OM pour aller au PSG ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, OM, PSG.

Lundi, la situation semblait relativement claire dans le dossier Fabinho, ce dernier ayant, à priori, accepté l'idée de rester au moins une saison de plus à l'AS Monaco, alors que très clairement il avait eu, dans un premier temps, le désir de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais 24 heures plus, et à dix jours de la fin du mercato, la tendance s'est inversée au point même qu'un bras de fer est désormais évoqué du côté de la Principauté.

En effet, selon Téléfoot, Fabinho n'a pas du tout abandonné l'idée de signer au PSG durant ce marché des transferts et l'international brésilien de 23 ans pourrait même rapidement le faire savoir aux dirigeants russe de l'AS Monaco de manière spectaculaire. En effet, Fabinho semble ne pas vouloir jouer le match au sommet de la 4e journée de Ligue 1 entre Monaco et l'Olympique de Marseille, dimanche prochain à Louis II. Si cette décision du joueur monégasque se confirmait, nul doute que la tension sera grande à la Turbie ces prochains jour, le cas Mbappé empoisonnant déjà la situation.