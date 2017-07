Mercato : Arsenal craque et offre 140ME pour Mbappé !

Dans : Monaco, Mercato, PSG, Ligue 1.

Le Prince Albert a beau avoir indiqué samedi qu'il était confiant concernant l'avenir monégasque de Kylian Mbappé, les plus grands clubs européens ne partagent visiblement pas l'avis du souverain. Et si le Real Madrid et le PSG étaient les deux plus sérieux candidats pour accueillir l'attaquant international de l'AS Monaco, une nouvelle offre colossale devrait arriver rapidement sur le bureau des dirigeants russe du club de la Principauté.

Ce dimanche, le Mirror croit savoir qu'Arsenal prépare actuellement une offre à hauteur de 140ME, record mondial pour un transfert, et qu'Arsène Wenger aurait même déjà parlé avec le père de Kylian Mbappé afin d'essayer de plaider la cause des Gunners dans ce dossier. Le tabloïd va même jusqu'à dire que Wenger a expliqué à Mbappé Senior que si son fils signait au Real Madrid il n'aurait aucune garantie de temps de jeu à un an du Mondial 2018, alors qu'à Arsenal Kylian Mbappé sera assuré d'être titulaire. Même si Arsène Wenger n'est pas habitué à dépenser des sommes aussi monstrueuses lors du mercato, le manager des Gunners a bien l'intention de profiter de ce marché d'été pour rebooster une formation qui reste sur une saison décevante. En s'offrant Mbappé, le Français frapperait un énorme coup. Reste à connaître la réalité de tout cela.