Mercato : Arsenal abandonne Lemar pour une simple raison

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Arsenal s'est intéressé pendant très longtemps à Thomas Lemar, mais si l'on en croit l'édition dominicale du Daily Mail les Gunners ont définitivement renoncé à faire venir l'international monégasque. Pour Arsène Wenger, il était inutile de perdre du temps dans des négociations interminables avec les dirigeants de Monaco, le coach français d'Arsenal étant bien conscient que le club de la Principauté n'aura pas du tout le désir de céder Thomas Lemar si Kylian Mbappé s'en va au PSG, au Real Madrid ou à Manchester City.

Autrement dit, Arsenal a lâché l'affaire, pensant que Thomas Lemar ne bougera pas de Monaco. Et cela met probablement un point final au mercato estival du club londonien. D'ici le 31 août, les Gunners et Arsène Wenger vont se focaliser sur la baisse de la masse salariale, c'est à dire acter la vente ou le prêt de plusieurs joueurs. Le quotidien anglais donne la liste des footballeurs appelés à faire leurs valises dans les prochaines semaines, il s'agit de Mathieu Debuchy, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Lucas Perez et Joel Campbell.