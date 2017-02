Man City : Les tueurs de Monaco font peur à Guardiola

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Premier League.

Très fort cette saison, et notamment sur un plan offensif, Monaco impressionne même Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City.

Pour l'instant, l'ASM réalise une saison parfaite. Leader de Ligue 1 avec trois points d'avance, le club de la Principauté veut désormais confirmer son nouveau statut en Ligue des Champions. Et face à Manchester City, la troupe de Jardim aura fort à faire pour se qualifier en quarts de finale. Mais ce duel européen, Pep Guardiola le redoute lui aussi. L'entraîneur espagnol craint effectivement l'attaque de feu monégasque, la meilleure d'Europe cette saison avec ses 76 buts en 26 journées de championnat.

« En tant que spectateur, je suis vraiment impressionné par l'excellent niveau de jeu de Monaco. En plus d'être bon, l'ASM est en forme. Ce sont de vrais tueurs dans la surface. Leurs latéraux jouent comme des ailiers. Les deux milieux de terrain sont intelligents, physiques, puissants, et ils savent pénétrer dans la surface. Je le répète, Monaco est une équipe complète et très impressionnante. Et celle qui marque le plus de buts en Europe... La Ligue des Champions ? C'est la plus belle compétition qui nous soit donné de jouer. Nous devrons faire de notre mieux. Sinon, nous n'aurons aucune chance d'aller au prochain tour », a lancé, en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Citizens, qui passe donc de la pommade à l'ASM avant le choc. Mais attention, City avec De Bruyne, Sterling, Sané et Aguero, a aussi de quoi faire devant.