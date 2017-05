LdC : Raggi sait comment Monaco peut signer un énorme exploit !

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Battue 0-2 par la Juventus à Louis II la semaine passée, l'AS Monaco est condamnée à un énorme exploit ce mardi soir si le club de la Principauté veut se qualifier en finale de la Ligue des champions. Face à une équipe turinoise qui n'a encaissé que deux buts depuis le début de la C1, le challenge s'annonce colossal pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Mais du côté du leader de la Ligue 1 on ne fait pas le déplacement jusqu'en Italie pour faire du tourisme.

Se confiant dans L'Equipe, André Raggi, probable remplaçant ce mardi soir, estime que Monaco a ses chances et le défenseur italien explique pourquoi. « On va à Turin pour faire notre match. On est très dangereux à l'extérieur, on l'a montré à Tottenham (2-1, en phase de groupes), à City (3-5, en 8es), à Dortmund (3-2, en quarts). Si nos quatre milieux et nos deux attaquants sont en forme, et si on marque dans les dix premières minutes, ça peut être chaud. Il faudra que la Juve fasse attention. Ça se jouera autant dans le jeu que dans le rapport psychologique ? Le Juventus Stadium est très chaud et la Juve va jouer là-dessus, comme d'habitude. Mais on a la qualification au bout et s'ils veulent faire les malins, on fera les malins aussi, prévient Andrea Raggi, qui reconnait que la Juventus a utilité toutes les ficelles du jeu à l’italienne lors du match aller à Louis II, mais que l’AS Monaco aura retenu la leçon et sera prête à répondre. S'il faut croire en Monaco ? On va essayer avec notre folie, sans réfléchir. On va tout tenter, je le ferai. Aller en finale de Ligue des champions, c'est une chance qui arrive une ou deux fois dans une vie. »