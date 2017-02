LdC : Monaco s'est sabordé avoue Bernardo Silva

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Bernardo Silva, milieu de terrain de Monaco, après la défaite contre Man City en huitième de finale aller de Ligue des Champions (5-3) : « On savait qu'on jouait contre une équipe très forte. Ce n'est pas facile de jouer à Manchester City. Je pense qu'on a bien joué pendant les 60 premières minutes. Après, on n'a pas été capables de maintenir cet avantage malheureusement. Pour le match retour, le 15 mars à la maison, c'est possible. Il faut marquer deux buts et ne pas en prendre beaucoup. On va voir. Les deux buts que nous encaissons sur corner sont évitables. Sans ça, on aurait encore eu notre mot à dire sur le match. Mais je crois qu'on a fait un bon match », a-t-il déclaré sur beIN.