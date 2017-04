L1 : Pierre Ménès annonce Monaco champion en cas de victoire à Lyon

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG, OL.

Avec deux matches en retard sur le PSG, dont celui de ce dimanche soir à Lyon, l'AS Monaco est désormais à trois points de Paris au classement de Ligue 1. Mais, pour Pierre Ménès, si la formation de Leonardo Jardim s'impose contre l'Olympique Lyonnais au stade du Parc OL alors il ne pourra plus rien arriver à Monaco dans la course au titre de champion de France. Sur son blog, Pierre Ménès affiche la couleur et prend des risques.

« Le PSG l’a emporté de façon assez pépère face à Montpellier. Le MHSC s’est créé quelques occasions en première période mais a complètement disparu de la circulation en seconde. Cavani et Di Maria ont confirmé qu’ils étaient les hommes en forme du moment. Le PSG qui a d’ailleurs trouvé un bon moyen pour être leader, qui consiste à jouer avant Monaco. Des Monégasques qui vont vivre leur dernier gros match de la saison au Parc OL ce soir, pour ce que je considère comme le tournant du championnat. Si l’équipe de Jardim s’impose à Lyon, pour moi elle ne sera plus rejointe », annonce le consultant de Canal+ avant cet excitant OL-Monaco.