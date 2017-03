Dortmund-Monaco : jouable mais surtout spectaculaire annonce Ménès

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dortmund – Monaco ne sera pas l’affiche de ces quarts de finale sachant qu’il y a un certain Real Madrid – Bayern Munich et un non moins alléchant Juventus Turin – FC Barcelone, mais la rencontre entre deux des équipes les plus offensives d’Europe promet énormément. C’est ce que se disent tous les amateurs de football, et notamment Pierre Ménès, pour qui Monaco aura sa chance dans une rencontre où une pluie de buts est espérée.