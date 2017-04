CdF : La compo de Monaco face au PSG va en surprendre plus d'un

Dans : Monaco, PSG, Coupe de France, Coupe.

Mercredi en demi-finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco va faire tourner son effectif, dans l’objectif de ménager certains joueurs pour les matchs prioritaires en L1 et en Ligue des Champions. Et ce futur turnover, Leonardo Jardim l'a pleinement assumé en conférence de presse ce lundi.

« Avec seulement deux jours de récupération, nous n'avons pas le choix. On va utiliser les joueurs qui ont peu joué et les joueurs de la CFA. Tous les titulaires du dernier match de la CFA seront là à l'entraînement. On va regarder s'ils sont prêts. Il y a aussi de la fatigue mentale. Nous nous sommes couchés à quatre heures cette nuit, entraînement à 16h30, et nous repartons mardi », a lâché l'entraîneur portugais au lendemain de la précieuse victoire contre l'OL (1-2). Face à Paris, l'ASM se passera aussi des services de Djibril Sidibé et de Benjamin Mendy, toujours indisponibles. En venant dans la capitale avec une équipe bis, Monaco met clairement la Coupe de France de côté...