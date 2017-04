ASM : Vasilyev veut sa revanche contre la Juventus

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Opposée à la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des Champions, l'AS Monaco retrouve un adversaire qui l'avait éliminée en quarts en 2014-2015. Pour le vice-président Vadim Vasilyev, c'est donc l'occasion pour l'ASM de prendre sa revanche.

« C’est un adversaire difficile, avec un autre style de jeu. Ce sera une revanche, a annoncé le dirigeant au micro de beIN Sports. Il y a deux ans, la Juventus était déjà très forte, maintenant ils sont plus forts. Mais nous aussi, nous sommes plus forts. Ce sera un match sympathique. On est concentré, tous les adversaires sont difficiles à ce stade de la compétition. Nous allons affronter la Juve avec toutes nos forces. L’ambiance au stade Louis-II était tellement incroyable. Je demande à tous les supporters d’être là au match aller et au retour. »