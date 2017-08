ASM : Une offre à 100 ME, Monaco tenté de dire oui

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Totalement opposée à la vente de Thomas Lemar, l’AS Monaco ne s’attendait probablement pas à recevoir une offre à hauteur de 100 ME. C’est pourtant ce qu’Arsenal a mis sur la table ce jeudi et le montant a de quoi faire réfléchir. Selon Sky Sports, Monaco étudie actuellement la possibilité de vendre Lemar, même si l’opération sera encore plus compliquée puisque l’ancien caennais est annoncé comme titulaire pour le match de l’équipe de France face aux Pays-Bas ce soir au Stade de France.