ASM : Toute l’Europe veut jouer Monaco ou Leicester

Dans : Monaco, Liga, Ligue des Champions.

Avant le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce vendredi, chacun y va de son petit mot ou de son pronostic. Pour Antoine Griezmann, cela ne fait aucun doute, l’AS Monaco et Leicester sont les deux équipes les plus abordables du plateau. Et l’attaquant français de l’Atlético Madrid de préciser qu’il aimerait bien affronter la formation de Ligue 1 pour le clin d’œil. Sans toutefois faire preuve d’un triomphalisme trop avancé.

« Tous les clubs qualifiés peuvent être dangereux, donc il faut bien se préparer. Mais là où on se sent le mieux c'est en matchs aller-retour, c'est là où on est vraiment costaud. Ce ne serait pas mal un petit retour en France. Maintenant, tout le monde voudra jouer contre Monaco ou Leicester, considérés comme plus faibles. Mais en quarts de finale, tout le monde est fort », a prévenu Antoine Griezmann, qui aura probablement l’occasion d’en discuter directement lors des prochains matchs de l’équipe de France avec quelques joueurs monégasques.