ASM : Suivi par Chelsea et MU, Bakayoko prépare sa sortie

A peine sorti du lot à Rennes, Tiémoué Bakayoko avait pris la direction de l’AS Monaco lors de l’été 2014. Comme pour tous les jeunes paris de l'ASM, le milieu de terrain a mis du temps à s’adapter avant d’exploser littéralement cette saison, avec une capacité physique à passer d’une surface à l’autre, tout en grattant des ballons et en distribuant le jeu pour alimenter son escouade offensive. Un profil qui met déjà en appétit de nombreux clubs européens, et la première conséquence se fait déjà sentir sur le Rocher.

Même s’il est concentré sur la saison en cours, le Franco-Ivoirien a récemment reçu une proposition de prolongation de contrat de la part de l’ASM, histoire de blinder le joueur. Selon Aujourd’hui en France, la réponse n’a pas tardé et elle a été négative, Bakayoko n’ayant pas l’intention de signer un nouveau bail alors qu’il est déjà sous contrat jusqu’en 2019. Cela aurait pour effet de faire encore monter les enchères alors que Monaco espère bien récupérer au moins 35 ME avec son milieu de terrain. L’augmentation de salaire proposée n’en vaut pour le moment pas la peine, alors que le joueur se dit que l’été pourrait permettre à Chelsea ou Manchester United, deux des clubs qui le suivent de près, de passer à l’action. Une chose plus facile à faire quand il vous reste deux ans de contrat, plutôt que quatre…