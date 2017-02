ASM : Subasic fait ses petits calculs pour aller chercher le titre

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Nouveau leader de la Ligue 1 après sa belle victoire contre Nice samedi (3-0), l'AS Monaco préfère la jouer modeste en laissant la place de favori au Paris Saint-Germain.

À quinze journées de la fin du championnat de France, le suspense est à son comble concernant la lutte pour le titre. Après avoir fait la course en tête pendant toute la première partie de saison, Nice cale un peu en ce début d'année 2017 et se retrouve désormais troisième. Grâce à son probant succès dans le derby face à l'OGCN, Monaco a récupéré le fauteuil de leader avec trois points d'avance sur ses deux rivaux. Par conséquent, et à la vue des dernières performances collectives, l'ASM est un candidat crédible pour le titre. Et pourtant, cet avis n'est pas pleinement partagé par Danijel Subasic, qui avoue que le club de la capitale française a plus de qualités pour s'adjuger le trophée final.

« La vue depuis le sommet du classement est belle, j'espère que ça va durer. Cette victoire contre Nice est encore plus belle car nos fans aiment battre largement nos rivaux et que nous avions perdu 4-0 cette saison. Nous sommes en bonne position, mais il reste 15 matchs. Nous avons déjà affronté Paris et Nice, quand ils s'affronteront, un des deux va perdre des points. Nous parlons un peu de remporter le titre après 17 ans sans le remporter, mais nous évitons d'en parler. Mais le PSG est seulement à 3 points de retard, est un grand club et je les considère toujours comme le favori pour le titre. Nous avons une grande équipe aussi. Falcao et Germain sont de retour, Sidibé, Glik et Mendy sont arrivés et l'entraîneur Jardim est là depuis un moment donc il nous connaît », a lancé, sur 24 Sata, le gardien de Monaco, qui rêve donc du titre de Champion de France que toute la Principauté attend depuis près de 20 ans.