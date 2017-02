ASM : Six ténors européens sur Mbappé, dont le prix est déjà hallucinant

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Titulaire ce mardi face à Manchester City, Kylian Mbappé n’a pas tremblé et a parfaitement saisi sa chance.

Sa vitesse, sa puissance, son aplomb et son sens du but ont fait un malheur aux yeux des observateurs, qui se sont tous demandés qui était donc cette fusée qui martyrisait la défense de Manchester City du haut de ses 18 ans. Même Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, s’était déplacé pour le voir dans un grand événement, et il n’a certainement pas été déçu du voyage. Tous comme les grands clubs européens, qui étaient six à avoir envoyé un scout pour regarder de plus près ce phénomène comme l’AS Monaco aime les produire, les étaler au grand jour, et bien sûr les vendre.

Selon L’Equipe, les intéressés se nomment le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Arsenal, le Borussia Dortmund et Tottenham. Le gratin européen pour un joueur qui n’a toujours pas prolongé son contrat, allant jusqu’en juin 2019. L’ASM compte bien faire signer à son attaquant un énorme bail sur le long terme, histoire certainement d’en faire un nouveau transfert record après celui d’Anthony Martial à Manchester United. Le quotidien sportif affirme que son prix est d’ores et déjà évalué entre 60 et 80 ME. De quoi donner raison à ceux qui estimait que, au propre comme au figuré, Kylian Mbappé avait inscrit « un but à 10 ME » ce mardi à l’Etihad Stadium.