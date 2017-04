ASM : Silva, Mbappé, Lemar, l’énorme annonce mercato de Vasilyev

Dans : Monaco, Ligue 1.

Pour ceux qui pensent que l’AS Monaco va payer le prix fort de son épopée européenne en laissant filer tous ses joueurs pour des montagnes d’euros, Vadim Vasilyev a adressé un message dans Téléfoot. Dans le magazine dominical, le président du club de la Principauté a expliqué que certains joueurs devraient en effet partir, on pense notamment à Fabinho ou Bakayoko, mais que d’autres ont décidé de rester.

« Avec la Coupe du monde 2018 qui arrive, Bernardo Silva, Kylian Mbappé et Thomas Lemar ont décidé qu’ils n’avaient pas envie de partir. Nous allons tout faire pour les garder. Monaco aura une équipe très compétitive la saison prochaine. Nous n’avons pas besoin de vendre des joueurs, notre modèle économique fonctionne. En plus de cela, je veux que Falcao reste. Nous n'avons pas encore discuté de la prolongation. Ce n'est pas le moment de discuter. On finit tranquillement la saison. Il faut être très concentré sur la fin de saison, il faut gagner un trophée et on verra ce qui est mieux pour le club et les joueurs », a souligné le dirigeant russe, particulièrement optimiste à l’approche de la dernière ligne droite de la saison. Reste à savoir quelle sera la véritable attitude de l’AS Monaco en cas de grosse offre cet été.