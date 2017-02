ASM : Riolo n’y croit plus pour Monaco

Les superlatifs vont déjà commencer à manquer pour définir le match complètement fou entre Manchester City et Monaco ce mardi soir. Au final, l’ASM, qui pensait à plusieurs reprises avoir la rencontre en mains, s’est finalement inclinée 5-3 et va devoir sérieusement cravacher pour inverser la tendance dans trois semaines. Toujours aussi enthousiaste avec l’ASM, Daniel Riolo ne voit toutefois pas les joueurs de Leonardo Jardim faire la remontée à Louis-II.

« Monaco peut-il le faire maintenant ? Battre cette équipe par deux buts d’écart ? Ça me paraît très compliqué. Ce Manchester City est faible derrière, mais capable de marquer partout… Je n’y crois donc plus trop, mais je ne demande qu’à me tromper », a livré le consultant de RMC, qui sait bien qu’il est impossible de se mouiller après un tel match aller.