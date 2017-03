ASM : Quel serait le bon et le mauvais tirage pour Monaco ?

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce vendredi, l’AS Monaco connaitra son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Champions. A ce niveau-là, il n’y a plus de petites équipes. Quoi que, Leicester fait clairement figure de petit Poucet, surtout que l’ASM adore affronter les équipes anglaises, avec les victoires de ces dernières années sur Arsenal, Tottenham et désormais Manchester City. Néanmoins, parmi les autres qualifiés encore en course, il y a aussi du très lourd.

« Mission impossible » : Monaco n’a peur de personne et vient de sortir le demi-finaliste de la dernière édition, mais tomber sur le Real Madrid ou le Bayern Munich serait tout de même un coup très dur. Les deux clubs sont expérimentés et livrent toujours de grandes performances en Coupe d’Europe, sans compter l’incroyable richesse de leur effectif.

« Gros morceau » : On retrouve ensuite deux autres candidats à la victoire finale, mais qui demeurent moins effrayants. Il s’agit de la Juventus Turin et du FC Barcelone. Pour le club catalan, son exploit face au PSG n’a pas empêché les observateurs de constater que le niveau de jeu était encore loin de celui du grand Barça d’il y a quelques années.

« Abordable » : L’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund ont chacun leur style, mais ils représentent des clubs contre qui l’AS Monaco aurait clairement sa chance. Le jeu offensif des Allemands prometterait de très belles confrontations, ce serait un peu moins le cas avec la tactique plus calculatrice, et peut-être même plus embêtante pour l’ASM, de Diego Simeone.

« Jackpot » : Impossible de lever les bras au ciel lors d’un tirage au sort, mais Leicester est néanmoins l’équipe la moins inquiétante sur le papier. Sa qualification face à Séville relève du miracle, et sa défense avec Huth et Morgan est probablement l’une des plus lourdes d’Europe.