ASM : Pour Vasilyev, Monaco va affronter son double allemand

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco, opposée au Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions (sur beIN SPORTS). « C’est une belle affiche parce que Dortmund est aussi une équipe qui joue un football séduisant et offensif. C’est la première fois que nous allons les affronter, il y a Aubameyang qui a joué à Monaco. J’ai beaucoup entendu parler de leur stade avec un public très passionné. »

« Si on doit lâcher une compétition ? Non. Pour moi, la Ligue des Champions n’est qu’un bonus. La priorité reste le championnat, on a neuf finales à jouer. Je ne peux pas demander aux joueurs et à l’entraîneur de lâcher une compétition. Comme vous avez pu le voir, les joueurs jouent tous les matchs à fond. Cette équipe ne se fixe pas de limite. Personnellement, je ne sais pas où sont ses limites. »