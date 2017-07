ASM : Pour Fabinho, c’est tout sauf le PSG au mercato

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

L’AS Monaco connaît comme prévu un été très agité. Bernardo Silva est parti, Valère Germain aussi, Tiémoué Bakayoko, Benjamin Mendy, Thomas Lemar et Fabinho pourraient en faire de même. Toutefois, en ce qui concerne les deux derniers joueurs cités, c’est encore loin d’être bouclé. Pour le milieu de terrain gauche, Arsenal fait le forcing mais Monaco assure que le joueur ne bougera pas, même si cela pourrait être une tactique pour avoir un prix plus conséquent « in the pocket ». Car de son côté, Lemar est très tenté par l’idée de rejoindre le club londonien et y combiner avec Alexandre Lacazette.

Enfin, concernant Fabinho, la possibilité qu’il rejoigne l’Atlético Madrid prend de l'ampleur. De son côté, le PSG insiste énormément pour le faire venir, mais selon L’Equipe, Vadim Vasilyev refuse totalement l’idée de céder un joueur aussi important au club de la capitale, déclinant toute idée de négociation ou de discussion de prix. Leonardo Jardilm insiste aussi de son côté pour garder le Brésilien, et tenter de le convaincre de rester encore un an sur le Rocher avant ensuite de filer à l’Atlético Madrid, qui ne peut pas recruter actuellement. Antero Henrique sait au moins à quoi s’en tenir, il sera très difficile d’aller chercher un joueur de la Principauté cette saison.