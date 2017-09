ASM : Pierre Ménès pointe trois problèmes à Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions.

Grosse surprise de l’épreuve la saison passée, l’AS Monaco était forcément attendue au tournant lors de son entrée en lice ce mercredi.

Un match nul sur le terrain d’un club allemand n’est jamais un mauvais résultat, mais les Monégasques n’ont pas franchement convaincu à Leipzig, se contenant d’un 1-1 qui ne représente pas le décollage parfait. Entre les départs, les absents et les grosses attentes sur les nouveaux joueurs, Pierre Ménès fait tout de même un constat qui semble évident, à savoir qu’il y a au moins trois points cruciaux où l’ASM ne tient pour le moment pas la route. Il s’agit du détonateur offensif manquant depuis le départ de Kylian Mbappé, et des deux latéraux qui n’ont pour le moment pas le niveau de leurs prédécesseurs.

« Sur ce match, on n'a pas reconnu l'ASM de la saison dernière et j'ai envie de dire que c'est normal. Les Monégasques ont perdu au moins trois joueurs capables d'accélérer le jeu à tout moment. Mendy, Mbappé et Bernardo Silva faisaient la différence par leur vitesse et leur technique. Ils ont été remplacés par des joueurs inférieurs ou du moins qui jouent sur un autre rythme. Même s'il n'a pas fait une mauvaise rencontre, Diakhaby n'a pas les mêmes qualités que Mbappé. Ce souci est encore plus flagrant au niveau des latéraux. Ils n'ont clairement pas le même niveau que l'an passé. En manque de temps de jeu, Touré a eu énormément de mal pendant toute la partie. Avec Jorge, ils ont été quand même assez médiocres et n'ont pratiquement rien apporté dans le jeu », a balancé le consultant de Canal + assez sévère pour cette première monégasque version Ligue des Champions.