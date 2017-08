ASM : Passer de l’OL à Monaco, Ghezzal s’explique

Dans : Monaco, Mercato, OL.

Nouveau joueur de l’AS Monaco, Rachid Ghezzal vient renforcer une équipe de premier plan, où il sera difficile de se faire sa place. Mais s’il y parvient, le natif de Décines aura réussi son pari de continuer à disputer la Ligue des Champions, et se battre pour le titre national chez le champion en titre. Autant dire que le Fennec était particulièrement ravi de ce transfert bouclé ce lundi, après avoir selon lui fait le tour de la question à l’Olympique Lyonnais.

« J’ai l’ambition de jouer au plus haut niveau national et international or le projet sportif de Monaco, qui est tenant du titre et a été jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions, est fantastique. Après plusieurs saisons à Lyon, j’avais besoin d’un nouveau challenge. Tout est réuni ici pour que l’on fasse une grande saison. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et débuter l’entraînement », a livré l’international algérien, qui s’est engagé sur du très long terme à Monaco, puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2021.